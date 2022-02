Nouvelle-Zélande : La police accuse les anti-vaccins de jets d’excréments

Deux semaines après le début des manifestations autour du Parlement, les forces de l’ordre ont installé dans la nuit des barrages en béton, dans les rues de Wellington.

Passible de 14 ans de prison

Selon la police, «un grand nombre de manifestants très bruyants étaient présents» et huit arrestations ont été effectuées. «Sept policiers ont été blessés durant cette opération, cela va de simples égratignures à une blessure à la cheville», a-t-elle précisé dans un communiqué. «Certains ont également reçu des jets d’excréments humains». La police a affirmé qu’elle «demandera des comptes» aux responsables de ce mouvement, soulignant que tenter de contaminer délibérément quelqu’un est passible de 14 ans de prison.

Jusqu’à présent, la police est peu intervenue contre cette manifestation, estimant que toute tentative d’utiliser la force pour faire évacuer le campement entraînerait des violences. «La police devrait utiliser des matraques et probablement des gaz lacrymogènes pour faire sortir la foule de l’enceinte du Parlement, ce qui conduirait probablement à une longue confrontation», a déclaré dimanche le commissaire Andrew Coster à la télévision TVNZ. M. Coster a également dit avoir été en contact avec les autorités d’Ottawa, où la police a repris ce week-end le contrôle, après 24 jours de manifestations.

Revendications de plus en plus nombreuses

Le mouvement néo-zélandais était au départ anti-vaccins mais en prenant de l’ampleur, ses revendications ont été plus nombreuses. Certains manifestants ont affiché leur appartenance à l’extrême droite, scandant des messages contre le gouvernement et les médias. Des habitants de Wellington ont dit avoir été molestés pour avoir porté des masques. La Première ministre Jacinda Ardern a condamné «l’intimidation et le harcèlement» à leur encontre.