Police de Londres accusée de racisme et de sexisme en son sein

Londres : La police accusée de laxisme face au racisme et sexisme dans ses rangs

La police londonienne a gardé des agents qui auraient dû être renvoyés pour des actes racistes et misogynes. Depuis 2013, treize policiers sur 1809 mis en cause ont été renvoyés.

via REUTERS

Le patron de la police de Londres, ébranlée par une série de scandales, a admis, lundi, que des dizaines d’agents en poste auraient dû être renvoyés, après la publication d’un rapport dénonçant le laxisme de Scotland Yard face au racisme et au sexisme. Selon les conclusions accablantes de cette enquête indépendante sur la Metropolitan Police, les allégations de faute professionnelle de nature sexuelle ou pour discrimination ont moins de chance de donner suite à des sanctions que les autres. Cela donne l’impression aux agents de la principale force du Royaume-Uni qu’ils peuvent violer leur code de conduite ou la loi sans conséquence.

«Il doit y avoir des centaines d’agents qui ne devraient pas être là, qui auraient dû être renvoyés», a réagi Mark Rowley, le chef de la Met Police, sur la BBC. «J’ai mis en place un nouveau commandement, pour utiliser les mêmes tactiques que nous utilisons déjà contre le crime organisé et les agents corrompus pour s’attaquer aux racistes et misogynes», a expliqué ce responsable, qui a pris ses fonctions le mois dernier.

Moins d’un policier sur cent en cause a été renvoyé

Les défis sont considérables pour Mark Rowley, après une série de scandales qui ont entamé le prestige de Scotland Yard et poussé sa précédente patronne, Cressida Dick, à la démission. Parmi les plus graves affaires figurent la condamnation d’un agent chargé de la protection diplomatique pour l’enlèvement, le viol et le meurtre d’une jeune femme, ainsi que la dispersion musclée d’un rassemblement en sa mémoire.