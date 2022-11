Haïti : La police annonce avoir repris le contrôle du terminal pétrolier

«La police a mené une opération entre mercredi et jeudi dans le but de permettre la reprise des activités dans le principal terminal pétrolier qui était pris en otage par des hommes armés» a écrit la police nationale d’Haïti sur son compte Facebook, photographies de sa présence sur les lieux à l’appui. «Plusieurs unités de la police ont été déployées à l’aide de blindés afin de déloger les bandits» du terminal de Varreux, à Port-au-prince, a ajouté la police.

Sur les photos et vidéo de ses opérations, on voit des blindés légers et des hommes en uniforme sur le site du terminal où trônent d’immenses réservoirs circulaires blancs. Cependant, «l’opération se poursuit», indiquait vendredi en fin de journée une source policière à l’AFP. «Les affrontements se sont poursuivis entre la police et les bandits», a pour sa part indiqué une source proche de l’entreprise qui gère le site.