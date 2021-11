Genève – La police annonce une grève, Mauro Poggia se fache 

Les syndicats de police UPCP (gendarmerie et gardiens de prison) et SPJ (police judiciaire) ont déposé un préavis de grève, reconductible, pour le jeudi 25 novembre. L’information a été révélée par « GHI ». Cette fronde intervient alors que se profile la douzième conférence ministérielle de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), qui se tiendra à Genève du 30 novembre au 3 décembre. Il apparaît que c’est précisément en raison des horaires de travail exigés par ce sommet que les forces de l’ordre sont en colère.

Les horaires critiqués

L’UPCP n’a pas répondu à nos sollicitations, et n’a donc pas détaillé ses revendications. Le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chef du Département de la sécurité, s’est pour sa part montré plus disert. Il indique que les syndicats ont invoqué, entre autres griefs, «un prétendu manque de considération de la hiérarchie pour les troupes», qui se serait manifesté par «la fixation d’horaires de travail irrespectueux et excessifs» durant le sommet de l’OMC, et qui auraient été établis «sans concertation».