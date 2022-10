Sion (VS): A 21 ans, il prend la fuite avec des plaques volées 

Sion (VS) : À 21 ans, il prend la fuite avec des plaques volées

L’individu a dans un premier temps obtempéré aux ordres de police et a immobilisé son véhicule sur le bord de la chaussée. Mais, lorsque les agents ont quitté leur véhicule de service dans sa direction, l’homme s’est soustrait au contrôle et a pris la fuite à vive allure en direction de Sion. Les policiers se sont alors lancés à sa poursuite. Après avoir commis de nombreuses infractions au code de la route, l’automobiliste a fini par abandonner son véhicule à proximité d’une centrale à béton et a pu être interpellé quelques minutes plus tard par les forces de l’ordre.