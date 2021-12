Bâle – La police aurait trafiqué des preuves mettant en cause des agents

La situation avait totalement dégénéré, le 24 novembre 2018, à Bâle, en raison d’une manifestation non-autorisée. Des personnes de gauche s’étaient rassemblées pour protester contre une manifestation d’extrême droite, qui avait elle été autorisée au préalable. Des échanges de balles en caoutchouc et jets de pierres avaient eu lieu entre les manifestants et les forces de l’ordre. L’affaire occupe toujours la justice bâloise. Plus de 40 participants ont à ce jour été condamnés dans une multitude de procédures pénales. Or une vidéo rendue publique en novembre 2019 déjà met en cause la police et occupe depuis le monde politique. Les forces de l’ordre tout comme le Ministère public se retrouve désormais sous le coup d’une enquête, révèlent nos collègues de «20 Minuten».