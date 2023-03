Fusillade à Hambourg (All) : La police avait reçu une inquiétante lettre anonyme en janvier

Projet de loi sur le port d’armes

L’homme, un tireur sportif qui possédait d’une arme légale, a tiré à plus de cent reprises et disposait encore de nombreuses munitions. Ses motifs restent à déterminer, même s’il n’est pas parti «en bons termes» de la communauté il y a un an et demi. Les témoignages divergent sur le point de savoir s’il en a été exclu ou s’il est parti de son plein gré. L’homme, qui n’avait pas d’antécédents criminels, «nourrissait une rage contre les membres de congrégations religieuses, en particulier contre les Témoins de Jéhovah et son précédent employeur», a expliqué un représentant de la police lors d’une conférence de presse.