Insolite: La police bâloise sauve un chevreuil tombé dans une piscine

En effet, elle a été alertée mardi peu avant 22 heures que l’animal était tombé dans l’eau et qu’il ne parvenait pas à en sortir par ses propres moyens. Sur place, les forces de l’ordre ont aperçu le chevreuil qui se débattait dans l’eau. Un des policiers a ainsi décidé de se débarrasser de son uniforme et de plonger. Et il a réussi à hisser le cervidé paniqué hors de la piscine.