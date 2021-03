Entretien choc de Lady Di : La police britannique décide de ne pas ouvrir d’enquête

Après avoir examiné de manière détaillée, l’entretien choc accordé en 1995 par la princesse Diana, la police britannique a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’investiguer sur ce dossier.

«À la suite d’un examen détaillé et au vu des conseils que nous avons reçus, nous avons déterminé qu’il n’était pas opportun d’ouvrir une enquête pénale sur ces allégations», a déclaré le commandant Alex Murray, de la police londonienne, dans un communiqué.

Couple séparé en 1992

L’interview réalisée pour l’émission Panorama et regardée par près de 23 millions de Britanniques, avait fait l’effet d’une bombe: la princesse, décédée deux ans plus tard dans un accident de voiture à Paris, y affirmait qu’il y avait «trois personnes» dans son mariage – en référence à la relation que Charles entretenait avec Camilla Parker Bowles – et reconnaissait avoir elle-même une liaison.