Révélations de Mo Farah: La police britannique ouvre quand même une enquête

Royaume-Uni : Révélations de Mo Farah: la police ouvre une enquête

Mo Farah détient le record du monde de la course de l'heure.

«Nous sommes au courant des informations dans les médias concernant Sir Mo Farah», a déclaré dans un communiqué la police de Londres (MPS) à propos de Farah, aujourd’hui âgé de 39 ans, né en Somalie et anobli par la Reine en 2017.

«Aucun signalement n’a été transmis au MPS pour l’instant. Des agents spécialisés ont ouvert une enquête et examinent actuellement toutes les informations disponibles», a-t-on ajouté de même source.

Exploité à son arrivée

Jusqu’à la diffusion mercredi d’un entretien sur la BBC, Mo Farah avait expliqué être né à Mogadiscio, capitale de la Somalie, et être arrivé en Grande-Bretagne en 1993 à l’âge de 10 ans avec sa mère et deux de ses frères et soeurs pour rejoindre son père informaticien.