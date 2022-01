Partygate : La police britannique pèse sur le contenu du rapport très attendu

Elle a demandé que les fêtes organisées à Downing Street durant les confinements sur lesquelles elle enquête ne soient mentionnées que de manière «minimale» dans le rapport.

La police britannique a indiqué vendredi avoir demandé que les fêtes organisées à Downing Street durant les confinements sur lesquelles elle enquête ne soient mentionnées que de manière «minimale» dans un rapport administratif interne très attendu, potentiellement explosif pour le Premier ministre Boris Johnson. En effet, ces fêtes l’ont plongé dans une grave crise qui menace son maintien à son poste . Beaucoup de députés de son propre camp conservateur attendent la publication du rapport interne pour décider de tenter de l’évincer ou non par le biais d’un vote de défiance.

Référence minimale

La publication de ce rapport interne rédigé par la haute fonctionnaire Sue Gray sur les pots de départ, garden parties et fêtes de Noël ou d’anniversaire organisés dans la résidence principale du Premier ministre en 2020 et 2021 tient en haleine la presse et la classe politique britannique. Mais le rapport tarde à être publié, selon la presse en raison d’interrogations sur ce qui peut y figurer alors que la police s’est à son tour emparée du scandale, annonçant mardi enquêter sur plusieurs fêtes.