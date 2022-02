Mesures sanitaires contre le Covid : La police canadienne face à un cas complexe à Ottawa

Comment déloger les camionneurs opposés aux mesures sanitaires qui bloquent le centre d’Ottawa? La police a fait passer son message, les contrevenants risquent de sévères sanctions.

Impuissantes et débordées au départ de la contestation antimesures sanitaires au Canada, les forces de l’ordre sont maintenant confrontées à une situation complexe et périlleuse pour déloger les manifestants des rues d’Ottawa ,sans heurts, estiment des experts du maintien de l’ordre. Et cela pourrait durer des jours, a prévenu le nouveau chef de la police de la ville en prenant ses fonctions. «Il faudra du temps pour accomplir tout cela correctement», a déclaré Steve Bell, qui a aussi expliqué être prêt à employer des techniques qui «ne sont pas couramment vues à Ottawa».