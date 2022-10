Valais : La police cantonale met fin à la fête au Rothis à Steg

Des dizaines de personnes n’ont pas pu rentrer dans l’établissement et se sont retrouvées sur la route.

Le samedi soir, la «Wallis Dance Night» s’est tenue au Rothis à Steg (VS), un bâtiment immanquable lorsqu’on circule de et vers le Simplon. Le «Walliser Bote» indique que «bien que la fête ait été prévue jusqu’à cinq heures du matin, la police y a mis fin prématurément à trois heures. Environ 700 invités étaient présents. La raison invoquée était que la sécurité n’était plus assurée».