La police cantonale roule à l’hydrogène

En 2013, Hyundai a été le premier constructeur au monde à lancer un véhicule à pile à combustible en série, avec son ix35 Fuel Cell. Depuis 2018, un nouveau modèle à hydrogène est disponible sur le marché avec le Nexo. Voici comment il fonctionne: la pile à combustible fournit l’électricité pour le moteur électrique par le biais d’une réaction entre hydrogène et oxygène. On fait le plein d’hydrogène gazeux et le véhicule ne rejette que de la vapeur d’eau. Le SUV de 4,67 mètres de long est propulsé à l’aide d’un moteur électrique développant une puissance de 120 kW (162 ch) pour un couple de 365 Nm, pour un passage de 0 à 100 km/h en 9,2 secondes et une vitesse de pointe de 179 km/h. Le Hyundai Nexo est disponible à partir de 89’900 francs.