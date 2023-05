La police cherche deux ados disparues et trouve sept corps

Sept corps ont été retrouvés lundi, dans l’Oklahoma (centre sud des États-Unis) lors de recherches policières pour localiser deux adolescentes disparues qui auraient été aperçues avec un délinquant sexuel, ont rapporté des médias américains, en citant les autorités. Les sept corps n’ont pas été identifiés et les autorités n’ont pas officiellement précisé s’ils comptaient ceux des jeunes filles disparues, âgées de 14 et 16 ans, selon le quotidien «The New York Times». Mais les recherches pour retrouver les adolescentes ont été suspendues après la découverte des corps dans la ville de Henryetta, au sud de Tulsa, a déclaré au journal le shérif du comté d’Okmulgee, Eddy Rice.