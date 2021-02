Faux vaccins : La police chinoise saisit plus de 3’000 seringues… d’eau salée

Un vaste réseau de faux vaccins contre le coronavirus a été démantelé par la police chinoise. Plus de 80 suspects ont été interpellés.

La police chinoise a démantelé un réseau de trafiquants de faux vaccins contre le Covid-19, arrêtant plus de 80 suspects et saisissant plus de 3’000 seringues contenant… de l’eau salée, a rapporté mardi la presse nationale.