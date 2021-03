Royaume-Uni : La police confirme avoir retrouvé le corps de Sarah Everard

La dépouille de la Londonienne de 33 ans, portée disparue depuis le 3 mars, a été formellement identifiée, a annoncé Scotland Yard vendredi.

Dans cette affaire, un suspect, un policier d’une quarantaine d’années, appartenant à une unité de la police de Londres chargée de protéger les représentations diplomatiques, a été arrêté mardi et se trouvait toujours en garde à vue vendredi, soupçonné de meurtre.

«Le corps a été retrouvé et une identification formelle effectuée. Je peux confirmer qu’il s’agit du corps de Sarah Everard», a annoncé le commissaire adjoint Nick Ephgrave, lors d’une brève déclaration devant Scotland Yard. La découverte avait été effectuée dans un bois du Kent (sud-est de l’Angleterre).

Sarah Everard, 33 ans, avait rendu visite à des amis à Clapham, dans le sud de Londres, et rentrait chez elle à Brixton, à environ 50 minutes de marche, lorsqu’elle a disparu, vers 21 h 30, le 3 mars.

Boris Johnson «choqué et attristé»

La disparition de Sarah et les recherches qui ont suivi ont choqué et ému de nombreuses femmes s’identifiant à la trentenaire. Dans un tweet jeudi, le premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit «choqué et attristé» par cette affaire: «Nous devons travailler rapidement pour trouver toutes les réponses à cet horrible crime.»