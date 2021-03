Bélarus : La police contrecarre une manifestation d’opposition

La police bélarusse a contrecarré samedi l’organisation d’une manifestation de l’opposition à Minsk pour protester contre le président Alexandre Loukachenko, interpellant plus d’une centaine de personnes, selon une ONG locale.

Les partisans de l’opposition espéraient se rassembler en début d’après-midi dans le centre de la capitale bélarusse mais en ont été empêchés par une forte présence de la police, qui a bouclé plusieurs rues, une place et un parc de Minsk, selon une journaliste de l’AFP.

Le mouvement a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Minsk et d’autres villes pendant des semaines avant de s’essouffler progressivement à coups d’arrestations massives et de violences ayant fait au moins quatre morts et de lourdes peines de prison qui continuent de tomber.