Winterthour : La police contrôle 100 voitures tunées lors d’un rassemblement

Ayant reçu de nombreuses plaintes des riverains, la police municipale et la police cantonale se sont rendues sur place. Sept automobilistes ont été verbalisés suite à des modifications techniques de leur véhicule.

Samedi soir, de nombreux conducteurs avec des véhicules modifiés se sont réunis dans le quartier Oberwinterthur à Winterthour (ZH). Après avoir reçu de nombreuses plaintes des riverains, la police municipale et la police cantonale de Zurich se sont rendues sur place.

Entre 22 h 00 et 01 h 30, les officiers ont procédé au contrôle d’une centaine de véhicules ayant des modifications techniques et de leurs conducteurs. Nos confrères du « Blick » précisent que sept automobilistes ont été verbalisés en raison de diverses modifications techniques – notamment des pièces aérodynamiques rapportées, des jantes d’un autre type, des autocollants de pare-brise ou encore un contrôle antipollution en retard de six mois.