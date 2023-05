Bâle: La police adopte le casque bobbie à l’image des anglais

Depuis une vingtaine d’années, la tenue des policiers bâlois n’avait pas changé. Depuis le 30 mai, ils portent un nouvel uniforme. Outre des pantalons, des chemises à manches longues, des polos et une veste légère, l’équipement comprend également une veste de protection contre le froid et la pluie de couleur vive. Lors des représentations officielles, les policiers et les assistants de sécurité porteront désormais une nouvelle casquette à visière ou le casque des bobbies (policiers anglais) à la mode bâloise, réalisé selon un modèle historique.