Emirats arabes unis – La police de Dubaï met la main sur 500 kilos de cocaïne pure

Émirats arabes unis : La police de Dubaï met la main sur 500 kilos de cocaïne pure

La drogue saisie a une valeur marchande estimée à 126 millions de francs, ont annoncé dimanche les forces de l’ordre dubaïotes. Un suspect a été arrêté.

La police de Dubaï, aux Émirats arabes unis, a saisi 500 kg de cocaïne d’une valeur de quelque 126 millions de francs, et a arrêté un suspect, selon un communiqué publié dimanche.

«La police de Dubaï a récemment déjoué une tentative de faire rentrer dans le pays 500 kilogrammes de cocaïne pure avec pour but de la vendre», est-il indiqué dans le communiqué, sans plus de détails sur le lieu et la date de l’opération.