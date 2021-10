Royaume-Uni – La police de Londres dans la tourmente après le meurtre de Sarah Everard

Violences faites aux femmes

D’autres femmes ont été brutalement tuées dans des lieux publics comme les sœurs Nicole Smallman et Bibaa Henry dans un parc en juin 2020, et plus récemment, Sabina Nessa, une enseignante qui se rendait à pied dans un pub à 5 minutes de son domicile. Dans la première affaire, deux policiers avaient été inculpés pour faute grave dans l’exercice de leurs fonctions pour s’être pris en photo sur la scène du double meurtre et avoir partagé les clichés.