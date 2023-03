États-Unis : La police de Louisville reconnue coupable d’abus policiers répétés

Le sort de Breonna Taylor, une Afro-Américaine de 26 ans, a suscité une indignation nationale et son nom a été scandé dans les manifestations qui ont agité les États-Unis lors du vaste mouvement de contestation du racisme et des violences policières de 2020, en réaction au meurtre de George Floyd à Minneapolis.

Des policiers se sont filmés en train d’insulter des Noirs

Perquisitions injustifiées et harcèlements répétés

Le rapport déplore aussi les contrôles routiers injustifiés, les perquisitions et fouilles illégales et les harcèlements répétés de personnes issues de minorités. «En se comportant ainsi, la police de Louisville a sapé sa mission de sécurité publique et dégradé sa relation avec les habitants, qu’elle est censée servir et protéger», a souligné Merrick Garland.