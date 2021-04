Etats-Unis : La police de New York se sépare de son robot-chien

L’utilisation de ces robots-chiens, de la société Boston Dynamics, avait inquiété une partie de la population.

La police de New York se passera de robot-chien: elle a confirmé jeudi à l’AFP avoir mis un terme à son contrat avec la société Boston Dynamics, qui fabrique ces engins, dont l’utilisation avait inquiété une partie de la population. Le responsable du renseignement et du contre-terrorisme de la police de New York, John Miller, a indiqué au New York Times que le chien serait renvoyé à Boston Dynamics, et que la décision était liée au fait que le robot était devenu une «cible» pour ses opposants. Le contrat devait initialement arriver à son terme en août.