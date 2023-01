France voisine : La police débarque chez un joueur pro de «FIFA» victime d’un canular

«C’est drôle genre?» a tweeté Corentin «RocKy» Chevrey très remonté sur Twitter, mercredi, après que ce joueur professionnel de «FIFA» a reçu la visite surprise en pleine nuit de la brigade d’intervention de la police à son domicile de Besançon, en France voisine. «4h30 du matin et je viens de me faire SWAT. Dix personnes qui débarquent bouclier et fusil d’assaut chez moi», raconte le membre de la team d’e-sport Vitality victime d’un canular connu sous le terme de «swatting». Un homme usurpant son identité a en effet alerté les forces de l’ordre indiquant avoir tué sa petite amie. «Quelqu’un a appelé en se faisant passer pour moi en disant que j’ai égorgé ma copine, que je suis armé et prêt à tirer sur tout le monde», explique Corentin «RocKy» Chevrey.