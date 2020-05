États-Unis

La police débarque, il est en train de démembrer sa femme

Un Américain de 52 ans a été arrêté vendredi dans la région de Buffalo (New York). Il avait tué son épouse quelques jours auparavant et était en train de découper son cadavre quand les forces de l’ordre sont arrivées.

Présent dans la maison, l’époux de la disparue a commencé par expliquer qu’Amber avait «quitté la région». Mais face à l’insistance des forces de l’ordre, Philipp Farren a lâché «quelques aveux», peut-on lire dans le rapport de police. Il s’est finalement avéré que plus tôt dans la semaine, l’homme avait tiré sur sa femme et qu’il était en train de la démembrer quand la police est arrivée.

Des précédents

Une autopsie est en cours pour déterminer les causes de la mort d’Amber. Son mari âgé de 52 ans a été arrêté et mis en examen pour meurtre au second degré. Tandis que l’enquête suit son cours, la famille de la victime tente de panser ses plaies. «Elle était une gentille fille au grand coeur. Elle aurait fait n’importe quoi pour n’importe qui, et sa vie se termine ainsi», confie sa tante Bonne Mineo à WKBW.