Les forces de l’ordre sont intervenues en nombre ce jeudi à la plaine de Plainpalais vers 18h45. Alors que de nombreux Genevois profitaient du soleil à proximité de la buvette et des jeux pour enfants, côté boulevard Georges-Favon, au moins cinq véhicules et une quinzaine d’agents ont déboulé. «On a eu peur, raconte une mère de famille. On s’est fait encercler d’un seul coup. C’était impressionnant. J’ai rappelé mes deux enfants qui s’amusaient vers les jeux. J’ai cru qu’il y avait un danger.» Il n’y en avait en réalité aucun, en tout cas plus aucun à ce moment précis. «Nous avons été appelés pour une bagarre mettant aux prises plusieurs individus à l’entrée de Luna Park, explique Joanna Matta, porte-parole de la police genevoise. Lorsque nous sommes arrivés sur place, il n’y avait plus personne. Cela arrive fréquemment que les protagonistes disparaissent en entendant les sirènes.» Par conséquent, aucune interpellation n’a eu lieu. Selon une autre maman qui, inquiète, a demandé aux agents si elle devait quitter les lieux, les bagarres sont monnaie courante sur la plaine en ce moment.