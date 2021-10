Guatemala : La police découvre une centaine de migrants enfermés dans un camion

Les 126 personnes ont été abandonnées par des passeurs à l’intérieur de la remorque d’un poids lourd alors qu’elles tentaient de passer au Mexique, annonce la police guatémaltèque.

Les migrants ont été localisés à l’aube après «un signalement d’une remorque abandonnée» sur une route entre les villes de Nueva Concepción et Cocales, dans le sud du Guatemala, a indiqué à la presse Jorge Aguilar, un porte-parole de la police.

«Nous avons entendu des cris et des coups venant du conteneur, nous avons ouvert les portes et à l’intérieur se trouvaient 126 personnes sans papiers: 106 d’Haïti, 11 du Népal et neuf du Ghana», a-t-il précisé. Le groupe a été emmené dans un refuge géré par l’Institut guatémaltèque des migrations.