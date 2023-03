Brésil: Un gang préparait des assassinats politiques

Au Brésil, les forces de l’ordre étaient mobilisées, mercredi, pour une opération visant à démanteler un réseau criminel qui comptait assassiner des personnalités politiques, dont l’ancien ministre de la Justice Sergio Moro, selon la Police fédérale (PF). «L’objectif de cette opération est de démanteler une organisation qui avait l’intention de s’en prendre à des fonctionnaires et des élus», a précisé la PF, évoquant des plans d’«homicides et d’extorsion après enlèvement». «Les attaques auraient pu avoir lieu de façon simultanée», dans cinq États brésiliens.

Neuf interpellations

Au total, onze mandats d’arrêt ont été émis et neuf suspects ont été interpellés. Les policiers ont également mené 24 perquisitions, dans la capitale, Brasilia, et dans les États de São Paulo, du Mato Grosso do Sul, de Rondonia et de Parana, d’où le sénateur Moro est originaire.