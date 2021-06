Italie : La police démantèle un groupuscule antisémite et raciste

Les douze néonazis présumés, dont une femme élue «Miss Hitler», arrêtés lundi planifiaient une attaque contre une structure de l’Otan.

La police italienne a annoncé lundi avoir démantelé le groupuscule Ordine Ario Romando qui propageait sur les réseaux sociaux des idées antisémites et racistes.

La police italienne a démantelé lundi un groupuscule propageant sur les réseaux sociaux des idées antisémites et racistes, visant douze présumés néonazis, dont une femme déjà élue «Miss Hitler» dans un concours russe.

Le groupe menait aussi «des activités de planification, encore à l’état embryonnaire, d’une action spécifique contre une structure de l’Otan au moyen d’engins explosifs fabriqués grâce à des instructions trouvées sur internet et avec la collaboration de certains militants appartenant à des associations étrangères similaires, actives au Portugal», selon la police.

L’enquête du parquet de Rome, démarrée fin 2019, s’est penchée sur les activités du groupe «Ordine Ario Romano», qui compte des membres âgés de 26 à 62 ans, publiant sur Facebook et un réseau social russe (VK) des textes, vidéos et images à contenu raciste, antisémite et négationniste, précise un communiqué de la police.