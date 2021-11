Berlin (All) : La police dérape au mémorial de l’Holocauste

Des officiers se sont filmés en train de faire de la gym sur des blocs du site commémoratif, au printemps dernier. Les autorités berlinoises ont réagi lundi.

Le syndicat policier GdP a, lui aussi, présenté des excuses et affirmé que les officiers concernés allaient devoir subir les conséquences de leur acte. «Le comportement de nos confrères ne peut être surpassé en matière de mauvais goût. Le mémorial de l’Holocauste n’est pas un terrain d’aventure», s’est insurgé le syndicat. De son côté, le directeur de la Fondation Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe s’est dit estomaqué: «Notre coopération avec la police de Berlin se déroule sans heurts et en toute confiance. Je suis d’autant plus abasourdi. L’Holocauste et les crimes du national-socialisme devraient être au centre de la formation des futurs fonctionnaires», a estimé Uwe Neumärker.