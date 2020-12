États-Unis : La police dérape en décorant son sapin de Noël

Un commissariat de l’Alabama avait remplacé les boules de son arbre par des photos de suspects récemment arrêtés. Le post a été retiré après des menaces de mort.

Au premier coup d’œil, on croirait à une sympathique photo de sapin de Noël publiée sur le compte Facebook du commissariat de Mobile, dans l’Alabama. En regardant plus attentivement ce cliché publié jeudi, on se rend cependant compte que la décoration choisie sort quelque peu de l’ordinaire. À la place des classiques boules, les policiers avaient en effet opté pour des photos de suspects récemment arrêtés, rapporte NBC News. À la place de l’étoile trônant traditionnellement au sommet du sapin, on trouvait par ailleurs des sandales en plastique orange, les mêmes que portent les détenus.