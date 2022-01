Jérusalem : La police détruit une maison palestinienne à Cheikh Jarrah

Les forces de l’ordre israéliennes ont détruit tôt ce mercredi l’habitation d’une famille palestinienne de Cheikh Jarrah. En mai dernier, des manifestations de soutien à des familles palestiniennes menacées d’expulsion de ce quartier avaient déclenché une nouvelle flambée de violences.

Après de multiples tentatives, la police israélienne a détruit tôt mercredi matin la maison d’une famille palestinienne dans le quartier sensible de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, a constaté un photographe de l’AFP. Des policiers israéliens se sont rendus avant l’aurore au domicile de la famille Salhiya, menacée d’expulsion depuis 2017 et sujet d’une campagne de soutien dans les Territoires palestiniens et à l’étranger, selon une vidéo mise en ligne par la police. Peu après cette opération, un photographe de l’AFP a constaté la démolition de la maison familiale.