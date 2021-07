Canton de Lucerne - La police dévoile l’emplacement de tous ses radars, ou presque

Contrairement aux privés, les polices peuvent sans restriction annoncer des contrôles, à des fins préventives. Police lucernoise

La récente communication des forces de l’ordre lucernoises devrait réjouir plus d’un usager de la route: «Afin d’augmenter la sécurité routière, la police dévoile l’emplacement de ses radars stationnaires et semi-mobiles», peut-on lire sur leur site internet. La mesure est entrée en vigueur ce lundi. Actuellement, 22 radars stationnaires et quatre appareils semi-mobiles sont installés sur le territoire cantonal.

Les emplacements sont mis à jour une fois par semaine. Il se peut donc qu’un radar semi-mobile ait changé de place sans que son nouveau positionnement soit encore indiqué sur le site. Les forces de l’ordre rappellent par ailleurs que les radars stationnaires ne sont jamais tous fonctionnels en même temps. Et que les personnes pensant pouvoir désormais appuyer sur le champignon se ressaisissent: la police continuera à effectuer des contrôles de vitesse au moyen d’appareils mobiles. Et ceux-là ne sont pas annoncés au préalable sur internet.

À Saint-Gall, ça roule

La nouvelle mesure a vu le jour après le dépôt d’une motion émanant des rangs de l’UDC. Le texte a été accepté au printemps 2020 par le parlement cantonal.

Le canton de Saint-Gall, pionnier en la matière, publie l’emplacement de ses radars depuis 2014 déjà. Après un an, les forces de l’ordre avaient tiré un bilan satisfaisant. Interrogé à l’époque par «Le Matin», un porte-parole affirmait: «Les recettes liées aux excès de vitesse ont diminué, mais la sécurité routière a augmenté puisque les automobilistes ont roulé plus lentement. Notre but n’est pas d’encaisser le plus d’argent possible, mais bien de promouvoir la sécurité du trafic.»

Chez les Romands: ponctuellement

Côté romand, on ne procède pas à des annonces systématiques, comme à Lucerne ou Saint-Gall. Le Valais rappelle qu’il ne dispose pas de radars fixes. «Nous annonçons régulièrement, via des communiqués, l’interception de hautes vitesses à des fins préventives et disons que nous pouvons opérer des contrôles de vitesses à toute heure et partout dans le canton», indique Stève Léger, porte-parole de la police cantonale.