Belgique : La police disperse un rassemblement interdit à Bruxelles

La police a fait usage de canons à eau jeudi pour disperser un rassemblement comptant des milliers de personnes dans un parc.

Les policiers, déployés par dizaines, à cheval ou à pied, en équipements antiémeutes, ont essuyé des jets de projectiles au moment d’intervenir et l’un d’eux au moins a été blessé, a constaté l’AFP. Plusieurs milliers de personnes participaient au rassemblement, selon les médias belges.

Les jeunes dansent

Dès mercredi le parquet avait annoncé l’ouverture d’une enquête pour identifier les organisateurs de ce rassemblement. La Belgique est entrée samedi dernier dans une nouvelle phase de restrictions, plus sévères, prévoyant notamment un accès limité aux commerces non essentiels et la possibilité de se rassembler en extérieur à quatre adultes maximum.