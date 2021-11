Attentat en Ouganda: : La police dit avoir abattu cinq suspects et arrêté 21 personnes

Le double attentat suicide survenu mardi en Ouganda, revendiqué par le groupe État islamique, a tué quatre personnes dans la capitale Kampala.

La police ougandaise a annoncé jeudi avoir abattu cinq suspects et arrêté 21 personnes dans le cadre de l’enquête sur un récent double attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique (EI) et qui a tué quatre personnes à Kampala.

21 suspects arrêtés

Le double attentat de mardi est intervenu trois semaines après deux autres attaques, un attentat à la bombe contre un restaurant de la capitale le 23 octobre, revendiqué par l’Iscap, et un attentat suicide dans un bus près de Kampala deux jours plus tard et non revendiqué. La police avait indiqué fin octobre avoir arrêté «un certain nombre» de membres présumés des ADF après ces attaques, soupçonnant le groupe de «préparer un attentat sérieux contre des infrastructures importantes».