États-Unis : La police du Capitole perd un deuxième homme

Deux jours après la mort de Brian Sicknick, l’officier Howard Liebengood s’est donné la mort samedi. On ignore pour l’heure si son geste a un lien avec l’invasion du Capitole.

Deux jours après le décès tragique de Brian Sicknick, tué à coups d’extincteur lors de l’assaut lancé par des supporters de Donald Trump, la police du Capitole déplore un nouveau drame dans ses rangs. Un communiqué annonce en effet la mort de Howard Liebengood, officier de 51 ans affecté au Sénat depuis avril 2005. «Nos pensées et nos prières vont à sa famille, ses amis et ses collègues», peut-on lire dans ce communiqué cité par CNN .

L’officier Liebengood a mis fin à ses jours samedi alors qu’il était en congé. Trois jours auparavant, il était en première ligne pour tenter de contrer l’invasion du Capitole. Pour l’heure, on ignore si le geste tragique du policier a un lien avec les événements de mercredi. L’agence AP rapporte que les fonctionnaires n’ont pas le droit de communiquer sur ce drame et qu’ils s’expriment sous couvert d’anonymat.

En réaction à ce nouveau décès, l’élu à la Chambre des représentants Dean Phillips a réclamé que les policiers du Capitole bénéficient de davantage de soutien après les émeutes de mercredi. «Nos officiers ont besoin de plus que de la gratitude. Ils ont besoin d’un leadership authentique et compétent et d’un soutien significatif, et j’invite mes collègues à se joindre à moi pour l’exiger immédiatement», a-t-il écrit sur Twitter.