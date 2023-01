Zurich : Un homme aux compétences particulières au sein de la police

Selon la «NZZ», l’homme aurait déjà pu résoudre des cas sur son lieu de travail précédent parce qu’il se souvenait des personnes recherchées sur des photos d’avis de recherche. Comme il le dit, il s’est rendu compte il y a quelques années déjà qu’il reconnaissait régulièrement des personnes qu’il avait vues auparavant dans des situations totalement différentes, et même lors de rencontres furtives. Des tests ont ensuite montré qu’il reconnaissait les visages beaucoup plus rapidement et de manière plus fiable que la plupart des gens.