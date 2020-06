Bad buzz

La police enquête après le raffut de Jean-Pierre

Les autorités ont relevé plusieurs infractions commises dans des vidéos virales d’un Vaudois. Convocations et dénonciations pénales vont succéder au plan marketing

«Vous aussi vous souhaitez accéder à ce type de véhicules haut-de-gamme?» demandait Jean-Pierre Fanguin ces derniers jours, engoncé dans ses pantalons trop moulants à côté de voitures onéreuses. Mais sa soudaine notoriété acquise grâce à ses vidéos devenues virales risque de se retourner contre lui. Plusieurs infractions à la loi sont en effet flagrantes dans certaines images publiées sur ses comptes de réseaux sociaux. Dans celle qui a fait le plus gros buzz ces derniers jours, il a parqué un 4x4 probablement de location, avec le numéro de plaque bien visible, sur l’étroite Route de la petite Corniche, en plein Lavaux, gênant ainsi la circulation. Et il jette sur le bitume une flûte de champagne en verre avant de quitter les lieux. Deux cyclistes passant au même moment l’invectivent d’ailleurs, en raison des bris sur la chaussée. Dans une autre vidéo postée il y a environ un an, il semble conduire une grosse cylindrée à la sortie de l’autoroute A9, au-dessus de Vevey (VD). Il filme l’aiguille du compteur qui s’affole jusqu’à 150 km/h alors qu’un panneau de signalisation indique une limitation à 80. Interrogé à ce sujet jeudi passé, il n’a pas démenti la scène mais a décidé d’enlever ces images compromettantes .

Chaque élément obtenu durant l’enquête sera analysé

Seulement voilà: tant la police cantonale vaudoise que la police régionale en Lavaux (APOL) ont déjà pris connaissance et analysé ces vidéos. «Des investigations sont en cours et des personnes ont déjà été convoquées voire auditionnées, nous dévoilait jeudi Florence Maillard, porte-parole de la police vaudoise. Ceux qui ont commis des infractions à la Loi sur la circulation routière ainsi qu’au règlement de police communal seront dénoncés aux autorités compétentes respectives, y compris le SAN.» Quant à l’APOL, elle annonce qu’elle va «adresser un mandat de comparution» à Jean-Pierre Fanguin avant de le dénoncer. Les investigations porteront-elles aussi sur le modèle d’affaires que fait miroiter le pseudo jeune entrepreneur? «Tout est envisageable, déclare Florence Maillard, car une enquête est comme une pelote de laine que l’on démêle et où on recueille tous les éléments.» Jeudi, il indiquait ne pas avoir connaissance des procédures en cours, mais espérait que les conséquences ne seraient pas trop graves. Il ajoutait que les bris de verre avaient été ramassés. Après vérifications, «20 minutes» a constaté que certaines plaques d’immatriculation qui apparaissent ne sont pas enregistrées au nom du jeune recruteur. Mais en cas de retrait de permis, il risque bien de devoir prendre le bus tous les jours.