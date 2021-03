R.K.*, la patronne de l’établissement, ne regrette rien: «La police et la commune m’ont appelée plusieurs fois et ont essayé de m’en dissuader. On m’a menacée avec des amendes et d’autres conséquences juridiques.» Mais tout cela ne l’a pas empêchée d’organiser la soirée dans son restaurant. Selon R.K., la police est venue la voir une seconde fois lundi, avec un avis de perquisition.