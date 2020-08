Vaud

La police évacue un camp de gitans à Moudon

Les gens du voyage étaient censés quitter les lieux d’ici le 10 août. Ils ont été délogés par la police ce jeudi matin.

La syndique de Moudon Carole Pico raconte que l’installation des gitans avait été autorisée à la mi-juin et que tout s’était bien passé au début. Mais la situation est devenue ensuite «insupportable», explique-t-elle à Keystone-ATS, confirmant une information de « 24 heures ».

«Cette fois, c’est terminé»

La syndique indique que l’autorisation avait été accordée pour onze caravanes, mais que onze autres sont venues s’ajouter au fil des jours. Cela a engendré plusieurs incivilités. Elle mentionne notamment une accumulation de déchets, des toilettes du camping bouchées et sales ainsi que des nuisances sonores. «Des résidents du camping n’arrivaient plus à dormir et se faisaient insulter quand ils demandaient du silence», raconte-t-elle.