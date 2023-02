La police évacue un immeuble des Pâquis occupé par des militants

Pâquis (GE) : La police évacue un immeuble occupé par des militants

Le «Collectif rue Royaume» a expliqué via un communiqué pratiquer cette occupation pour «retirer cet immeuble de la spéculation, dénoncer ces pratiques d’exploitation, lutter contre la gentrification du quartier et proposer un lieu de vie, d’organisation politique et d’action sociale pour les Pâquis».