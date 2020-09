Les autorités n’ont pas hésité à interrompre le service et à faire sortir les clients pour forcer la fermeture du lieu. DR

La hausse du nombre des cas de coronavirus dans le canton de Vaud (lire plus bas) fait ressentir ses effets: mercredi, pour la première fois, la Police cantonale du commerce a procédé à la fermeture d’un café-restaurant. Le Nomade, au Flon à Lausanne, a cessé immédiatement ses activités et ce, «jusqu’à nouvel avis».

Mercredi à la mi-journée, les autorités sont intervenues sur place pour boucler l’établissement. Raison principale: «La mise en quarantaine d’une grande partie du personnel de cuisine et de salle», informe le Canton.

Enquête d’entourage difficile

«Il y a eu plusieurs cas confirmés parmi les employés, témoigne l’un d’eux anonymement. D’abord, les autorités nous avaient dit que, si on n’avait pas été en contact avec, on pouvait continuer à travailler.» Mais un élément a finalement pesé dans la balance pour imposer la fermeture: «Le gérant a refusé de collaborer avec le Médecin cantonal, notamment dans un but d’enquête d’entourage. Il y avait donc mise en danger du personnel et de la clientèle du restaurant», ajoute le Département de l’économie.

La police est arrivée en plein service mercredi à la mi-journée et a fait sortir les clients avant de poser des scellés sur le restaurant et de s’entretenir avec le gérant», témoigne l’employé. La mesure semblait donc revêtir un caractère d’urgence. Et, en effet, le Canton explique que «cela a été rendu nécessaire par l’importance du risque de contamination et donc de mise en danger du personnel et des clients».

La semaine dernière, le conseiller d’Etat Philippe Leuba expliquait dans «24 heures» que les contrôles menés dans les établissements étaient nombreux. Ils avaient principalement pour but de s’assurer du respect des prescriptions sanitaires et du bon fonctionnement de la traçabilité. Plusieurs centaines d’avertissements avaient été adressés à des bars, restaurants et discothèques, mais aucun commerce n’avait encore été visé par un ordre de fermeture.