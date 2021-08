Morges (VD) - La police fait feu sur un homme à la gare de Morges

Vaud : La police fait feu sur un homme à la gare de Morges

Lundi vers 18h, les riverains ont entendu plusieurs coups de feu et aperçu un civil à terre, entouré par des membres des forces de l’ordre vaudoises.

Les circonstances qui ont mené un ou plusieurs agents de la police vaudoise à ouvrir le feu sur un homme, lundi vers 18h à la gare de Morges (VD), ne sont pour l’heure pas connues. Seule certitude, des riverains ont entendu plusieurs coups de feu. «Il y en a eu d’abord deux. On a cru que c’était des pétards, mais on a quand même regardé ce qu’il se passait. Et là, on a entendu une troisième détonation», raconte un lecteur. Il a ensuite aperçu quatre policiers, arme à la main, qui se tenaient à bonne distance d’un homme, à terre. Peu après, les policiers se sont approchés de lui et ont commencé à lui prodiguer les gestes de premier secours.