Berne: La police fédérale investit dans la reconnaissance faciale

Les enquêteurs seront bientôt davantage efficaces. Le système de comparaison automatisée d’empreintes qui aide à l’identification de personnes et de traces provenant de scènes de crimes, sur la base des empreintes digitales et palmaires sera modernisé avec la possibilité d’y intégrer la reconnaissance faciale . Cette identification revêt une importance capitale dans la lutte contre la criminalité. La police fédérale traite aujourd’hui avec ce système plus de 340’000 demandes d’identification par an, émanant de différentes autorités de police, de sécurité, des douanes et de migration nationales et internationales.