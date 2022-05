Fillette asphyxiée en France voisine : La police française lance un appel à témoins pour retrouver le père

Les gendarmes «recherchent tous témoignages de personnes permettant de localiser l’individu» soupçonné d’avoir tué sa fille à Veigy-Foncenex, près de Genève, le 12 mai. Des photos ont été diffusées.

«N’intervenez pas vous-même !»

«Le père de la fillette est activement recherché sur tout le territoire national. Il serait susceptible de circuler à bord d’un Citroën Jumpy de couleur blanche immatriculé EK-208-ZL et accompagné d’un chien de race american staff», écrit la gendarmerie. Le quinquagénaire, qui fait déjà l’objet d’un mandat d’arrêt international, est de «type européen», mesure 1,76 m et porte des «cheveux longs châtains» ainsi «qu’une barbe longue et épaisse légèrement grisonnante», précise l’appel à témoins qui est accompagné de deux photos de l'individu ainsi que celles de son véhicule et de son chien.