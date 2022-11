Migrations : La police française serre la vis à la frontière avec l’Italie

Ce vendredi, dans l’express régional de 16h10, c’est un garçon de 14 ans qui a dû descendre du train. Il a quitté sa ville de Siguiri, en Guinée, pour rejoindre la France, sans vouloir préciser la date de son départ. «Celui-là, on l’emmène au poste-frontière et, en tant que mineur, il sera remis à un foyer pour l’enfance», a expliqué un policier de la réserve opérationnelle.

Retour illico en Italie

«Plus on est nombreux et plus la frontière sera étanche», estime Emmanuelle Joubert, indiquant qu’à ce jour, depuis le début de l’année, plus de 28’000 non-admissions (ou refus d’entrée) ont déjà été signifiées à des étrangers en situation irrégulière dans les Alpes-Maritimes. Près de 500 policiers et gendarmes supplémentaires vont être mobilisés pour des contrôles sur ces «points de passage autorisés», afin de garantir «une sécurisation 24h sur 24», assène la police française.