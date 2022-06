Nuisances sonores: La police genevoise part à la chasse aux véhicules «dopés»

Depuis la pandémie, les forces de l’ordre ont intensifié les contrôles de voitures et de motos modifiées. Vendredi, elles ont mené une opération «tuning». Reportage.

1 / 12 Huit policiers cantonaux et quatre agents municipaux ont sillonné Genève, vendredi soir. lhu Deux voitures ont été contrôlées dans le quartier du Lignon, à Vernier. lhu Toutes les pièces qui ne sont pas d’origine doivent être homologuées via l’office cantonal des véhicules (ndlr: bureau des autos). lhu

Vendredi soir, 20h30, la police cantonale s’apprête à partir en opération «tuning» dans les communes de Vernier et de Meyrin. Objectif: vérifier les véhicules modifiés qui circulent et les lieux de rassemblement des amoureux de bolides. «Parfois, on peut avoir jusqu’à vingt personnes qui se retrouvent. C’est souvent dans des stations de lavage ou des zones industrielles», précise Patrick Pulh, chef de la police routière.

Routes vides, frontières fermées… Les amoureux de belles mécaniques ont profité de la crise sanitaire pour tâter le bitume. La population, elle, a moins apprécié. «Les nuisances sonores ont ressurgi. On a eu beaucoup de signalements.» Aussi, les forces de l’ordre ont serré la vis. L’an dernier, 318 contrôles ont été effectués et six voitures séquestrées.

20’000 francs de modifications

Ce soir-là, dans le quartier du Lignon, un jeune de 24 ans au volant d’une BMW blanche a été repéré. Sièges sportifs, aileron, barre de renforcement, ressorts rabaissés. «Il y en a pour 20'000 francs de modifications», confie le conducteur, qui «en veut encore plus» pour cette voiture qui cumule 430 chevaux et dépasse les 100’000 francs neuve. Problème: certaines pièces ne sont pas homologuées et les décibels dépassent le seuil autorisé. Quelques minutes plus tard, au même endroit, une BMW rouge à l’apparence tape-à-l’œil subit aussi un examen approfondi. Mais cette fois, sauf un pare-soleil non conforme, tout est en ordre. Pour éviter la contravention, les deux jeunes de 21 ans l’enlèvent devant les policiers.

Le premier automobiliste, lui, échappe à la mise en fourrière de peu, mais pas à l’amende. «Il recevra une convocation pour passer un contrôle technique complet au bureau des autos. Ce dernier décidera ensuite de la sanction», explique un agent sur place. «Cela peut aller jusqu’à l’annulation du permis de circulation de la voiture, voire un retrait de permis pour le conducteur», détaille le sergent major Yohan Taruella.

«Je suis dégoûté»

L’opération «tuning» se termine avec une dernière vérification, celle d’un jeune de 22 ans, à la route de Vernier. La voiture vintage, modifiée à hauteur de 10’000 francs, présente plusieurs éléments non conformes. Il tombe des nues. «Suite à un contrôle en 2020, j’ai fait le nécessaire pour être en ordre. J’ai été à trois rendez-vous pour tout homologuer. C’est pas possible. Il y a un problème avec le service des auto». Malgré sa bonne volonté, son auto part en dépanneuse, lui et sa compagne, à pied. «Je suis dégoûté.»

Une nouvelle mode à l’œuvre

Pour ce passionné qui a grandi entouré de voitures, il paye les pots cassés pour d’autres. «Certains foutent la merde et ensuite, on vient nous chercher la petite bête.» Selon lui, le phénomène est récent. «Depuis quatre ou cinq ans, c’est la mode. Tout jeune entre 20 et 25 ans doit avoir une grosse bagnole. Le problème, ce n’est pas la voiture, c’est le comportement des gens.»

Partick Pulh confirme. «On est face à des personnes de moins de 30 ans. Pour eux, avoir une voiture «tunée», c’est valorisant et valorisé. Le problème, c’est qu’il n’y a pas de prise de conscience. Ils n’ont pas l’impression de mettre en danger la population.» Yohan Taruella souligne «qu’en Suisse, il y a une facilité d’accès à des engins très puissants à des prix abordables grâce au leasing».

Phénomène généralisé

Alors que le Conseil national vient de refuser de brider la puissance des voitures pour les jeunes conducteurs, au bout du lac, les forces de l’ordre comptent sur le bouche à oreille pour calmer les ardeurs. Car ces opérations, elles aussi, font beaucoup de bruit. «Dans ce milieu tout se sait. Les gens se connaissent et parlent entre eux», explique le chef de la police routière. Vendredi soir, trois contraventions liées au «tuning» ont été délivrées et un véhicule séquestré.