La police genevoise se dote d’une brigade équestre

Des policiers patrouilleront bientôt à cheval dans le canton. Les forces de l’ordre genevoises ont en effet ressuscité une brigade montée, après 150 ans d’absence et un projet pilote mené entre 2018 et 2020 jugé réussi. Cette brigade, présentée ce jeudi, se compose de quatre policiers, d’un chef et d’une enquêtrice spécialisée dans les affaires judiciaires relatives à la maltraitance animale. Les agents disposeront de trois chevaux de la race suisse des Franches-Montagnes. Les animaux sont actuellement en cours de formation. Il est prévu qu’ils soient déployés d’ici la fin de l’année.

Présence aux manifestations sportives

Cette brigade équestre réalisera des missions de prévention, de dissuasion et de répression, «comme appuyer les patrouilles en milieu rural et urbain, maintenir un contact privilégié avec la population, mais également être engagée lors de manifestations culturelles et sportives», détaille un communiqué de la police. A ce travail de terrain s’ajoutera un versant judiciaire: la brigade gérera les affaires relatives «à des infractions à l’encontre des espèces animales ainsi qu’à de la maltraitance animale», en collaboration avec le service des affaires vétérinaires et le Ministère public.