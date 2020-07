il y a 53min

GUIDE AUTO «20 MINUTES»

La police incite-t-elle aux excès de vitesse?

Marco a entendu dire que des policiers en civil provoquent délibérément d’autres conducteurs pour les pousser à faire la course. Y a-t-il un fond de vérité dans cette rumeur?

de Olivia Solari

Si la police a le droit de procéder à des contrôles de vitesse, elle n’a cependant pas le droit de pousser les automobilistes à dépasser les limites autorisées. Getty Images

Question de Marco à l’équipe d’experts de l’UPSA:

J’entends régulièrement dire que, sur la route, la police incite d’autres conducteurs à la vitesse, voire les défie à la course. Ces pratiques reposent-elles sur une base légale? Les policiers ont-ils le droit de pousser quelqu’un à commettre un délit?

Réponse d’Olivia Solari de l’UPSA:

Cher Marco,

La mission fondamentale de la police consiste à empêcher les délits, non à encourager la criminalité. Personnellement, je n’ai pas connaissance d’histoires comme la vôtre, dans lesquelles la police incite les conducteurs à commettre des excès de vitesse. Certes, elle peut, lors de ses investigations, recourir à des mesures dites de contrainte pour influencer les personnes visées, mais il y a des limites à cela. Lors de recherches secrètes selon l’article 298a ss du Code de procédure pénale (CPP), les policiers ne sont par exemple pas autorisés à agir en tant qu’instigateurs ou «agents provocateurs». Leur intervention doit se limiter à la concrétisation d’une décision existante de passer à l’acte (art. 298c al. 2 en relation avec l’art. 293 al. 1 CPP). Des soupçons doivent en outre laisser présumer qu’un crime ou un délit a été ou va être commis (art. 298b al. 1 CCP). Le cas classique est le policier qui prétend vouloir acheter de la drogue à un dealer.

Je peux donner l’exemple suivant pour illustrer ma réponse à votre question sur les excès de vitesse (art. 90, al. 3 de la loi sur la circulation routière): lors d’une patrouille, deux policiers en civil tombent sur une file de voitures puissantes. Ils ont auparavant été informés par radio que, selon des témoins, quelques véhicules se livraient à des courses dans les rues à cet endroit. Lorsque la file et la voiture de police (banalisée) s’arrêtent à un feu rouge, le conducteur du véhicule de tête fait rugir son moteur et invite de la main les policiers à l’affronter à la course. Voyant cela, le policier donne à son tour quelques coups d’accélérateur au point mort. Lorsque le feu passe au vert, l’autre conducteur démarre sur les chapeaux de roues et dépasse largement la vitesse autorisée. La police entame alors la poursuite.

Pour rester concise dans mes explications, je me limiterai ici aux aspects clés. Dans notre exemple théorique, la police a effectivement incité jusqu’à un certain point le conducteur suspect à faire la course, mais sur la base des déclarations des témoins et de son attitude, elle avait des raisons de penser qu’il avait déjà pris la décision de passer à l’acte. Dans ce cas, l’action de la police est donc fondamentalement légale.

L’incitation serait en revanche illégale si elle présentait un danger concret pour des tiers ou si elle était adressée directement à une personne qui n’est suspectée de rien. Si la police invitait par exemple un conducteur quelconque à faire la course et que celui-ci s’exécutait, cela pourrait entraîner une interdiction d’exploiter les preuves ou une atténuation de la peine. De son côté, le policier fautif s’exposerait à des poursuites pénales.

L’UPSA est l’association des garagistes suisses. Quelque 4000 entreprises comptant 39’000 collaborateurs au total (dont 9000 jeunes en formation initiale et continue) veillent à ce que nous puissions circuler de manière fiable, sûre et écoefficiente. L’équipe d’experts qui répond à vos questions est composée de: Markus Aegerter (Commerce et Prestations), Olivier Maeder (Formation), Markus Peter (Technique et Environnement) et la juriste de l’UPSA, Olivia Solari (Droit).

L’exemple ci-dessus est toutefois très théorique et, à ma connaissance, ne se produit pratiquement jamais. De façon plus réaliste, j’imagine qu’un conducteur en excès de vitesse peut se sentir incité à faire la course s’il est pris en chasse par des policiers dans une voiture banalisée sur l’autoroute. Il les voit alors comme des concurrents et appuie encore un peu plus sur l’accélérateur, ignorant que le véhicule suiveur est en train d’effectuer une mesure de vitesse.

D’une manière générale, je vous déconseille vivement, ainsi qu’à tous les lecteurs, de donner suite à toute incitation à dépasser la vitesse autorisée.